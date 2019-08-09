На Дне физкультурника томичи смогут испытать свою силу и проверить давление

9 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Завтра, 10 августа, в Томске на пл.Ново-Соборной пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню физкультурника.

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, с 12.00 до 16.00 сотрудники Центра медицинской профилактики встретят томичей на интерактивной площадке, посвященной здоровому образу жизни. Здесь гости праздника смогут измерить свою силу, рост и вес, артериальное давление, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и уровень жира в организме.

Томичи ощутят на себе, как меняется координация движений человека, употребившего алкоголь, с помощью специальных очков. На площадке будет работать фотозона, где участники праздника вспомнят цитаты о ЗОЖ. Таблички с цитатами послужат реквизитом для памятных фотографий. Также гостей ждет арт-терапия на асфальте.

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