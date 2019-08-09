Томская компания по обработке металла стала первым резидентом ТОР «Северск»

9 августа 2019 / Томский Обзор

Научно-производственная компания «ВАБ-70» стала первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (ТОР «Северск»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служу администрации Томской области.

«Первый зарегистрированный резидент северской ТОР будет работать над инвестиционным проектом по производству нестандартного оборудования для атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. Реализация проекта позволит привлечь на территорию ЗАТО Северск около 250 млн рублей инвестиций», — говорится в пресс-релизе.

По словам замгубернатора Томской области Андрея Антонова, на сегодняшний день заявки для получения статуса резидента ТОР «Северск» подали две компании, ведется работа с еще 13 потенциальными резидентами. «Думаю, что в ближайшем будущем северская ТОР позволит использовать уникальный кадровый потенциал города в развитии новых производств», — подчеркнул Антонов.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПК «ВАБ-70» зарегистрировано в Северске в 2013 году, занимается механической обработкой металлических изделий. Компанией владеют физлица Светлана Паршина (44,8%), Андрей Адюкин (18,4%), Лев Кривошеин (18,4%) и Сергей Шилов (18,4%). Выручка компании в 2017 году составила почти 118 млн рублей, чистая прибыль — 4,6 млн рублей.

ТОР «Северск» создана 12 февраля 2019 года. Территория включает десять земельных участков общей площадью 135 га. Резиденты могут воспользоваться льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими преимуществами.

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