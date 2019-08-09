В театральном фестивале на «Празднике топора» примут участие театры из Болгарии и Беларуси

III международный фестиваль «Сказочный балаганчик «Скомороха» пройдет с 21 по 25 августа в рамках международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В этом году в фестивале примут участие театр кукол из Пловдива (Болгария), театр «Картонка» (Минск), Государственный академический Центральный театр кукол им. Сергея Образцова, Московский театр кукол, театры Красноярска, Пензы, Улан-Удэ, Иркутска, Северский музыкальный театр и томский театр «Скоморох».

Помимо показа спектаклей и презентаций, социально-культурных проектов, на фестивале впервые представят театрально-образовательные программы. Их проведут генеральный директор Гильдии драматургов России Юрий Батунин, художественный руководитель фестиваля «Рождественские чтения» Евгения Розанова, театральный критик и драматург Борис Голдовский, директор Красноярского ТЮЗа Наталья Кочорашвили и поэт, член Союза писателей РФ Юрий Татаренко.

24-25 августа фестиваль «Сказочный балаганчик «Скомороха» развернется в сельском парке «Околица», где гостей ждут спектакли, игровые программы и мастер-классы для детей. Кроме того, с 21 по 25 августа фестивальные просмотры состоятся в Томске на сцене театра куклы и актера «Скоморох», в селах Мельниково и Кожевниково.

Афишу можно посмотреть по ссылке.

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