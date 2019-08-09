Приставы вернули сотрудникам томского предприятия более 1,3 млн рублей долга по зарплате

Томский Обзор / Фото: 9 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Более 1,3 млн. рублей взыскали судебные приставы в пользу сотрудников организации в Томском районе. Зарплату получили 43 работника предприятия, занимающегося добычей щебня, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате возбуждены весной 2019 года. Инициатором обращения в суд выступила прокуратура. Исполняя решение суда, сотрудник отдела обратила взыскание на расчетный счет предприятия, с которого были списаны 400 тыс. рублей. Кроме того, под арестом находился земельный участок площадью 1000 кв.метров. Иного имущества не установлено, так как для осуществления деятельности организация привлекает подрядчиков.

Поскольку продажную цену земельного участка можно определить после вступления в силу решения суда, приставы обратились в суд с соответствующим иском. Однако реализация земли послужит для оплаты других долгов предприятия (организации предстоит еще погасить налоги и страховые взносы). В течение июля ООО полностью рассчиталось с долгами по заработной плате со своими сотрудниками, предоставив судебному приставу подтверждающие документы (расчетные ведомости).

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