На Советской в Томске благоустраивают пешеходную зону

8 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

В Томске благоустраивают пешеходную зону на улице Советской. Для этого привлечены силы не только администрации и ее подрядчиков, но и собственников расположенных здесь зданий, городского студенческого отряда и бизнес-сообщества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь уже проведена масштабная работа по сносу и подрезке возрастных деревьев, демонтирована часть металлических гаражей, собран случайный мусор, фасады домов и ограждения приводят в порядок их собственники.

Подрядчик приступил к демонтажу прежнего асфальтового покрытия в направлении от пл.Батенькова вдоль трамвайных путей. На объекте ежедневно трудится бригада из 10 человек и тяжелая техника, работа которой не создает помех для движения трамваев. Накануне подрядчик завершил фрезерование асфальтового покрытия по правой стороне, сегодня работают на противоположной. Позже здесь уложат новый асфальт, на всем протяжении восстановят бордюры и газоны.

«Советская улица - одна из уникальных, в ее застройке сохраняется соседство каменных и деревянных домов, часть которых является памятниками архитектуры. Перед проектировщиками поставлена задача создать комфортную городскую среду, в которой заинтересованы и жители прилегающих домов и предприятия малого бизнеса», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Тэги/темы: