Банду, обналичившую более 700 млн рублей, будут судить в Томске

8 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности пяти жителей Томской области и их трех подельников из соседних регионов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Члены преступной группы, которую возглавлял адвокат, с 2011 по 2018 год успели обналичить более 700 млн рублей. Они задействовали более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физлиц, на их счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов незаконной банковской деятельности», — сообщает прокуратура Томской области.

За перевод денег из безналичной формы в наличную обвиняемые взимали комиссию не менее 4,5%.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило уголовное дело по п.п."а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления).

В свою очередь информированный источник сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, а также Красноярске, Новосибирске и Томске.

«У главы преступной группы было арестовано более 200 объектов недвижимости. У остальных членов — крупные суммы денежных средств, земельные участки, дорогостоящие автомобили», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обвинительное заключение составило 2 тыс. листов.

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