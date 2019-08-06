Один погиб, трое пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе Томск-Колпашево

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 7 августа, на трассе Томск-Колпашево столкнулись Toyota Corolla и грузовой Volvo TH-Truck, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.40 на 78-м километре трассы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу грузовику, пользующемуся преимущественным правом проезда.

В результате столкновения 58-летний водитель Toyota погиб до приезда скорой. 45-летняя женщина-пассажир, а также две девочки 10 и 14 лет госпитализированы.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, девочки находятся в реанимационном отделении Шегарской районной больницы в крайне тяжелом состоянии. Женщина - в хирургическом отделении. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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