Завтра томичей ждут грозы и шквалистый ветер

Томский Обзор / Фото: 7 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 8 августа, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу Томску ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, при грозах шквалистые порывы ветра 19-24 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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