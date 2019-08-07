Завтра томичей ждут грозы и шквалистый ветер
7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Завтра, 8 августа, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области и городу Томску ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, при грозах шквалистые порывы ветра 19-24 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.
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