Томский областной краеведческий музей проводит конкурс «ИсториЯ»

7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: из фондов ТОКМ

Томский областной краеведческий музей до 9 сентября проводит региональный краеведческий конкурс в области локальной и семейной истории «ИсториЯ», сообщают организаторы.

Принять участие могут все жители Томской области как в индивидуальном порядке, так и в команде.

Конкурс проводится в трех номинациях:

«Изучение истории своей семьи»;

«Изучение истории своего края»;

«Творческая интерпретация исторического сюжета».

В первых двух номинациях от участников ждут исследовательские работы, а в третьей – литературные произведения в прозаической или стихотворной форме, творчески интерпретирующие эпизоды из истории семьи или истории края.

Работы на конкурс принимаются в электронном виде по адресам sv.bubnova@tomskmuseum.ru и markele@mail.ru (дублировать на оба адреса) с пометкой в теме письма: «ИсториЯ» и обязательным уведомлением о прочтении. Объём исследовательской или прозаической работы – не менее 15 тыс. знаков. Для стихотворных произведений объем не ограничен.

Все работы, прошедшие модерацию, будут опубликованы на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные». Все участники получат сертификаты, а победители получат право бесплатного посещения ТОКМ и его филиалов на срок с 1 октября 2019 года до конца 2020 года, а также комплекты краеведческой литературы.

Участникам, занявшим второе и третье место, достанется право на льготное посещение мероприятий музея в Томске и в отделах в муниципалитетах Томской области до конца 2019 года и комплекты краеведческой литературы.

Положение о конкурсе можно скачать тут.

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