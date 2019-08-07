Томский осужденный в составе сборной России победил на первом международном тюремном интернет-турнире по шахматам

7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Сборная российских осужденных, в которую вошел и 29-летний осужденный Сергей Хабаров из томской колонии, кандидат в мастера спорта по шахматам, завоевала первое место на первом тюремном интернет-турнире с участием семи стран, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристину Паньшину.

«Второй день 1-го Международного шахматного интернет-турнира среди осужденных оказался не менее напряженным, чем первый. Удача снова оказалась на стороне россиян. Игры с Англией, а затем и с Бразилией закончились с разгромным счетом для соперников 4:0, что окончательно вывело нашу команду на первое место», — сказала Паньшина.

По ее словам, второе место по итогам турнира разделили команды Белоруссии и Италии, а третье место досталось сборной Армении.

В минувший понедельник состоялся первый этап международного тюремного турнира по шахматам, в котором состоялись игры между командами РФ, Армении, Белоруссии, Италии и США. Матч Россия — Армения закончился со счетом 3:1, с Белоруссией и Италией — 4:0, с США — три партии выиграла российская команда, одна партия закончилась вничью.

Каждую страну представили четыре человека, которые сыграли друг с другом по круговой системе. Российскую сборную представляли четыре игрока — из исправительных колоний Брянска, Томска, Иркутска и Калмыкии, которых отобрали по итогам Общероссийской акции массовой игры в шахматы среди осужденных.

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