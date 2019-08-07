Томские ученые разработали программу для прогнозирования урожая дикоросов

7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Ученые Томского госуниверситета запустили на геопортале, установленном на вузовском суперкомпьютере «СКИФ-Cyberia», новый блок для прогноза урожайности дикоросов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служба вуза.

Изначально геопортал был создан для администрации Томской области и служб экстренного реагирования для оценки риска затопления населенных пунктов в период весеннего половодья. В 2019 году возможности программы были расширены за счет нейросети.

«Для расчета урожайности используются коэффициенты, разработанные специалистами ТГУ для учета факторов, влияющих на продуктивность того или иного вида дикоросов. Эти данные геопортал берет из собственных баз и информационных систем различных ведомств. Апробация нового инструмента проводится на двух самых популярных лесных продуктах — бруснике и кедровом орехе», — говорится в пресс-релизе.

При составлении прогноза система учитывает множество аспектов: показатели почвы и района, в котором данный вид произрастает, в том числе потенциальная урожайность конкретного лесного выдела; возраст кедра; количество осадков и дней с сильным ветром и прочее. По итогам расчета геопортал выдает результат, который измеряется в баллах или кг\га.

Программный продукт объединил в себе огромный массив данных о природных ресурсах Томской области, которые раньше существовали в разрозненном виде: цифровые ландшафтные карты, базы геоданных по водным и лесным ресурсам, карты лесоустройства, космические снимки и съемки с беспилотников.

Помимо модели для прогнозирования урожайности кедрового ореха и брусники планируется разработать подобный алгоритм расчета для других ягодных культур, в первую очередь, клюквы и черники.

В настоящее время ученые ищут источники финансирования для продолжения работ и занимаются уточнением коэффициентов. Также необходимо, чтобы геопортал накопил достаточный объем данных за разные годы, это тоже будет работать на повышение точности прогноза.

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