Томские пожарные отправились в Красноярский край на тушение лесных пожаров

7 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 7 августа, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Томской области отправилась в Красноярский край на усиление и помощь в тушении природных пожаров.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, для ликвидации пожаров направлены 85 человек и 7 единиц техники со всем необходимым оборудованием и снаряжением.

«Аэромобильная группировка Главного управления несколько раз принимала участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций на территории Сибири и Дальнего Востока. Весь личный состав имеет в этом большой опыт, каждый знает свое дело, готов выполнить поставленную задачу и помочь Красноярскому краю в ликвидации стихийного бедствия», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Ерёменко.

В настоящее время на тушении природных пожаров в Красноярском крае задействовано несколько аэромобильных группировок из сибирских регионов. На прошлой неделе в зону чрезвычайной ситуации были направлены спасатели из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия.

Ранее, в июле, на помощь красноярским коллегам отправились полсотни авиапожарных из 7 районов Томской области.

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