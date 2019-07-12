Полсотни томских авиапожарных отправились на помощь красноярским коллегам

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Авиапожарные из авиаотделений Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, Бакчарского, Каргасокского, Парабельского и Томского районов отправились на тушение пожаров в Красноярский край, где несколько недель сохраняется сложная сложная лесопожарная обстановка, действует режим ЧС и ограничен доступ в леса.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, томичи работают на ликвидации крупных пожаров в труднодоступных и удаленных территориях. Площадь самого большого из них составляет 13 тысяч гектаров.

«На вертолетах Ми-8 сотрудников авиапожарной службы доставляют к местам ликвидации огня и забрасывают в труднодоступные места при помощи спусковых устройств. Работа трудная, но томичи справляются, площадь пожаров сокращается», — сообщил начальник Томской авиабазы Александр Керганд.

В Томской области сегодня, 12 июля, нет действующих лесных пожаров и сохраняется низкий класс пожарной опасности. По условиям погоды его показатель составляет — 2,1 балла из 5. Однако постоянный и жесткий контроль над ситуацией ведут 54 сотрудника авиаотделений и наземные силы пожарно-химических станций.

«В случае возникновения возгораний отбытие томских авиапожарных в Красноярский край никак не скажется на тушении лесных пожаров в регионе», — подчеркнул Александр Керганд,.

Всего с начала года в Томской области ликвидировано 100 лесных пожаров на общей площади 1020,09 гектаров при средней площади одного возгорания 10,2 гектаров. Большая часть из них произошла в Томском (20 лесных пожаров), Первомайском (19) и Верхнекетском районах (16). В течение суток с момента обнаружения ликвидировано 96 лесных пожаров. Причина большинства из них — человеческий фактор.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру «Прямой линии лесной охраны» – 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), а также можно воспользоваться мобильным приложением «Береги лес» (доступно в сервисах Google play, App Store, Windows Store и действует на всей территории страны).

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