Томичи предлагают установить памятник Владимиру Высоцкому

Инициативная группа томичей обратилась в администрацию Томска с просьбой рассмотреть вопрос установки памятника известному российскому поэту, актёру, композитору и исполнителю - Владимиру Высоцкому.

Как сообщает пресс-служба мэрии, проект планируется реализовать за счёт частных пожертвований. Памятник предполагается изготовить из листового металла толщиной 12-15 мм, высотой около 3 метров. На нём будет изображено лицо поэта по эскизу одного из известных фотоснимков. Макет памятника уже был представлен и одобрен сыном артиста Никитой Высоцким и представителем вдовы поэта Марины Влади.

Возле памятника необходима просторная площадка, где могли бы собираться поклонники творчества В. Высоцкого, исполнять его песни и проводить мероприятия в память о поэте и актёре. Организаторы предлагают рассмотреть возможность установки памятника в одном из посещаемых мест города:

в Городском саду (справа от фонтана);

в Сквере студенческих отрядов возле Томских товаров (со стороны ул. Красноармейской);

в сквере у гостиницы «Сибирь», где В. Высоцкий останавливался во время гастролей в Томске в 1963 г.

Поклонники творчества В. Высоцкого, которые хотели бы принять участие в изготовлении памятника или предложить места для его установки, могут обратиться по тел. 8-913-829-95-55, 8-913-829-11-79. После определения нескольких возможных мест для установки планируется провести интернет-голосование с участием жителей города.

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