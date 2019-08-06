Томская область направит более 3 млрд для соцподдержки на оплату ЖКУ

Томский Обзор / Фото: 6 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Более 150 тысяч жителей Томской области получают соцподдержку на оплату ЖКУ. Ежегодные расходы областного и федерального бюджета на предоставление социальной поддержки на оплату комуслуг достигают 3,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Людмилу Гончарову, поддержку на оплату ЖКУ получают инвалиды, ветераны войны и труда, участники боевых действий, многодетные семьи, реабилитированные, чернобыльцы и другие льготники. Для малообеспеченных семей предусмотрена субсидия.

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, обязательное условие предоставления соцподдержки — отсутствие долгов по жилищным и коммунальным платежам, в том числе взносам на капитальный ремонт.

«Выплаты приостанавливаются, если задолженность превысила два месяца, и возобновляются после ее полного погашения либо подписания соглашения между получателем и ресурсной организацией о поэтапном погашении», — рассказала Людмила Гончарова.

При возобновлении​ льготы выплачивается сумма компенсации за весь период приостановки.

Получить консультацию по мерам социальной поддержки на оплату ЖКУ можно по телефону «горячей линии» областного департамента социальной защиты населения 8 (3822) 60-27-99.

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