Томская область направит более 3 млрд для соцподдержки на оплату ЖКУ
Более 150 тысяч жителей Томской области получают соцподдержку на оплату ЖКУ. Ежегодные расходы областного и федерального бюджета на предоставление социальной поддержки на оплату комуслуг достигают 3,2 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Людмилу Гончарову, поддержку на оплату ЖКУ получают инвалиды, ветераны войны и труда, участники боевых действий, многодетные семьи, реабилитированные, чернобыльцы и другие льготники. Для малообеспеченных семей предусмотрена субсидия.
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, обязательное условие предоставления соцподдержки — отсутствие долгов по жилищным и коммунальным платежам, в том числе взносам на капитальный ремонт.
«Выплаты приостанавливаются, если задолженность превысила два месяца, и возобновляются после ее полного погашения либо подписания соглашения между получателем и ресурсной организацией о поэтапном погашении», — рассказала Людмила Гончарова.
При возобновлении льготы выплачивается сумма компенсации за весь период приостановки.
Получить консультацию по мерам социальной поддержки на оплату ЖКУ можно по телефону «горячей линии» областного департамента социальной защиты населения 8 (3822) 60-27-99.