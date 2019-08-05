Томская область стала второй в рейтинге открытости сайтов

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: Read.infometer.org/region2019/rating

Томская область заняла второе место в рейтинге «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс» среди 85 субъектов России.

Независимые эксперты оценивали сайты высших исполнительных органов власти по 115 нормативным и экспертным параметрам.

В 2019 году особое внимание уделено информационной открытости в части комфорта граждан при работе с сайтами: насколько удобно найти, получить и использовать информацию, которую размещают высшие региональные органы исполнительной власти.

Подробный отчет по итогам рейтинга можно прочитать здесь.

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