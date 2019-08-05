В музейном саду Томска пройдет первая тихая вечеринка

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: Vk.com/silentdiscoshum

В пятницу, 9 августа, томичи смогут посетить «Silent Disco ШУМ», который пройдет в музейном саду, сообщается на сайте Краеведческого музея.

На вечеринке будут вживую одновременно играть три томских диджея: DJ Pilipila, DJ WJR и Dj Katan. Как говорится в сообщении, участник вечеринки получит трёхканальные наушники Silent Eve, с помощью которых можно регулировать громкость музыки, а также включать и выключать её в нужный момент, чтобы пообщаться.

На выбор гостям будут предоставлены разные музыкальные жанры - Хип-хоп, фанк и диско, nudisco, discohouse.

«Для полного погружения в атмосферу дискотеки гостям нужно одеться в белое. Чтобы ночь в музейном саду стала особо яркой», - сказано на сайте Музея.

Также гостей фестиваля ждут кулинарные произведения искусства TWO CHEFS, а также приветственный коктейль.

Вечеринка продлится до 1:00. Стоимость билета: 999 рублей. Приобрести их можно здесь. До 7 августа действует скидка.



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