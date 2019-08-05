В Томске изменится схема движения по Алтайской

5 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

На время проведения реконструкции тепломагистрали на ул.Алтайской в Томске изменится схема движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от ул.Колхозной до выезда на ул.Сибирскую. Так, ул.Алтайская временно исключена из маршрутов автобусов №№ 26, 31 и 36/37.

По ул.Сибирской временно введено двустороннее движение транспорта.

Предполагается, что работы по полной замене изношенной строительной части и трубопровода по ул.Алтайской продлится до 20 августа.

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