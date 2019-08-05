Пожаловаться на незаконную торговлю алкоголем можно в томских МФЦ

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: PIxabay.com

Совместно с комитетом по лицензированию Томской области МФЦ «Мои документы» начал прием обращений по вопросам защиты прав заявителей при покупке алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации жители Томской области могут обратиться с жалобами в отделы МФЦ «Мои документы» по фактам отказа продавцов в предоставлении сертификатов на алкоголь, его реализации без акцизной марки, без лицензии, без выдачи документов, подтверждающих фиксацию продажи в ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также специалисты МФЦ «Мои документы» помогут составить заявление в областной комитет по лицензированию по вопросам нарушения требований к маркировке алкогольной продукции, продаже алкоголя в магазине во время запрета (после 22:00) и несовершеннолетним. Все заявления сотрудники областного комитета рассмотрят в течение 30 дней с момента регистрации в МФЦ Томской области.

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