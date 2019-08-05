Ребенок застрял на «тарзанке» в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 августа 2019 // Фото: Vk.com/tomskpss

Накануне томские спасатели помогли ребенку, который застрял на «тарзанке» и не мог самостоятельно спуститься на землю, сообщают в ТО ПСС.

Вызов о происшествии в на ул.Обручева поступил в 19.35. Здесь на дереве висел пожарный рукав, который использовался детьми в качестве «тарзанки». Во время качания он зацепился за ветку. В результате ребенок завис на высоте 6-8 метров над землей.

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского оборудования вернули ребенка на землю. Также они сняли и пожарный рукав.

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