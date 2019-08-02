Томск вошел в тройку лучших студенческих городов России по версии Quacquarelli Symonds

2 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Томск занял 73 место в мировом рейтинге студенческих городов мира. Соответствующие данные опубликовало агентство Quacquarelli Symonds.

Всего в рейтинг попали 4 российских города. Лидером стала Москва, занявшая 34 место в рейтинге. Следующий город, расположившийся на 66 позиции - Санкт-Петербург. На четвертом месте Новосибирск, который находится на 92 строке рейтинга.

В десятке лучших студенческих городов мира Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин, Монреаль, Париж, Цюрих, Сидней и Сеул.

Рейтинг QS Best Student Cities Ranking публикуется в шестой раз. Место города определяется по нескольким индикаторам: число рейтинговых университетов, активность работодателей в найме студентов, финансовая доступность, качество жизни и привлекательность для студентов, разнообразие студенческого населения. Рейтинг 2019 года составлен по ответам около 87 тысяч обучающихся и потенциальных иностранных студентов.

Тэги/темы: