Из-за жары в 16 муниципалитетах Томской области ввели особый противопожарный режим

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В связи с установившейся жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел особый противопожарный режим на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, городов Томск и Кедровый.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, особый режим будет действовать до 16 августа. Согласно постановлению главы региона, в период действия режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.

В сообщении отмечается, что нельзя вести отжиги сухой травы, в том числе на землях сельхозназначения, бросать в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

Департаментам лесного хозяйства Томской области, защиты населения и территории Томской области, главного управления МЧС России по Томской, управления МВД России по Томской области глава региона поручил усилить профилактическую работу по предотвращению возгораний в лесах и контроль за пожарной безопасностью.

Главам муниципальных образований рекомендовано повысить оперативность проверки данных по выявляемым термоточкам и организовать ежедневное патрулирование земель населенных пунктов и прилегающих к лесам территорий.

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