Грозы и дожди ожидаются в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

В выходные, 3-4 августа, в Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Местами по области и городу Томску ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град, порывы ветра 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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