Томичей приглашают на премьеру итальянской комедии «Добро пожаловать в Рим»

31 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 1 августа, в Томске в кинотеатре «Киномакс» состоится показ лидера итальянского бокс-офиса и одной из самых уморительных комедий этого лета «Добро пожаловать в Рим» Риккардо Милани.

Джованни — респектабельный глава аналитического центра — возвращается в Рим из командировки и с ужасом узнаёт, что его единственная и горячо любимая 13-летняя дочь Аньезе встречается с Алессио — подростком из бедного пригорода. Чтобы убедить молодых людей, что они не пара, ему придётся заручиться поддержкой Моники — матери Алессио, женщины со взрывным характером и своими представлениями о социальной справедливости.

«Добро пожаловать в Рим» / Come un gatto in tangenziale — дерзкая и провокационная летняя комедия, в которой каждое поколение зрителей узнает себя.

Самая кассовая комедии Италии года стала и одной и самых премированных: фильм принял участие в 87 европейских и международных кинофестивалях, получил итальянский «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса», главную итальянскую кинопремию «Серебряная лента» в трех категориях («Лучшая комедия», «Лучший комедийный актер и атриса»), премии Ciak d’Oro и La Pellicola d’Oro за лучшую мужскую и женскую роли, премии SFF — Sabaudia Film Festival и Premio Kineo «Diamanti al Cinema Italiano» — «Лучшая комедия года», премию BAFF — Busto Arsizio Film Festival — «Лучший фильм года».

Весь комизм актуальных в наше время социальных парадоксов раскрывается на фоне Вечного города — от грандиозного исторического центра до колоритного района Бастоджи, где лучше не показываться туристам, от мира роскошных вилл квартала Прати между Замком Святого Ангела и Ватиканом до пляжа Кочча-ди-Морто, который примыкает к взлетно-посадочной полосе римского аэропорта Фьюмичино.

Сеанс пройдет в зале №4 в 19.30. Билеты можно приобрести здесь.

Фото: Kinopoisk.ru

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