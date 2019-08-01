Сегодня 30 тыс. томичей начнут получать горячую воду из подземных источников

1 августа 2019 / Томский Обзор

Сегодня ООО «Томскводоканал» переключит ряд томских микрорайонов, получавших для нужд горячего водоснабжения воду из реки, на водоснабжение из подземных источников. Речь идет о «Южных воротах», «Подсолнухах», «Заречном», «Зеленых горках», а также улицах Нефтяной, Мечникова, Клюева, Обручева. Работы по смене источника горячего водоснабжения для почти 30 тысяч жителей планируют завершить сегодня к 17.00.

Как сообщает пресс-служба предприятия, с момента застройки горячее водоснабжение этих районов осуществляется по так называемой закрытой схеме. Вода для этих нужд поступает питьевая речная. Поставляет ее «Томскводоканал» по обособленному водоводу. Затем эта вода локально подогревается - бойлерами на домах или на центральных тепловых пунктах. Эту услугу жителям оказывает другая ресурсоснабжающая организация.

Сегодняшние мероприятия ООО «Томскводоканал» по замене источников воды для нужд горячего водоснабжения не приведут к изменениям в схеме водоснабжения – она останется закрытой, а отвечать за ее работу будут по-прежнему два поставщика. Однако вода из «горячего крана» теперь будет бежать та же, что и из холодного – подземная или артезианская.

Необходимость в смене источника горячего водоснабжения вызвана изменениями в российском законодательстве о санитарно-защитных зонах. Требования к качеству горячего водоснабжения предъявляются как к питьевой воде с 2001 года. Однако зоны санитарной охраны для реки не менялись долгие годы.

«Установить новые границы санитарных зон для реки фактически невозможно. Она должна переместиться с 20 на 200 километров вверх по течению Томи и «уйти» в Кемеровскую область на почти 170 километров. При этом законодателем не определен механизм утверждения зон на территории смежных субъектов или областей. Наличие лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения на использование воды из Томи для горячего водоснабжения требований о смене границ не снимает», – отмечает главный технолог ООО «Томскводоканал» Любовь Герб.

Подготовка для проведения серии переключений велась специалистами «Томскводоканала» более года. Завершающим этапом станут работы по присоединению микрорайонов к новому, но уже знакомому источнику водоснабжения через специально построенные перемычки.

«Мы одновременно прекратим подачу в систему речной воды и откроем путь для воды подземной. При этом жители не должны почувствовать снижения давления или других проблем с водоснабжением в своих квартирах», - пояснил главный инженер предприятия Игорь Мажейкин.

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