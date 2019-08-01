Сегодня 30 тыс. томичей начнут получать горячую воду из подземных источников
Сегодня ООО «Томскводоканал» переключит ряд томских микрорайонов, получавших для нужд горячего водоснабжения воду из реки, на водоснабжение из подземных источников. Речь идет о «Южных воротах», «Подсолнухах», «Заречном», «Зеленых горках», а также улицах Нефтяной, Мечникова, Клюева, Обручева. Работы по смене источника горячего водоснабжения для почти 30 тысяч жителей планируют завершить сегодня к 17.00.
Как сообщает пресс-служба предприятия, с момента застройки горячее водоснабжение этих районов осуществляется по так называемой закрытой схеме. Вода для этих нужд поступает питьевая речная. Поставляет ее «Томскводоканал» по обособленному водоводу. Затем эта вода локально подогревается - бойлерами на домах или на центральных тепловых пунктах. Эту услугу жителям оказывает другая ресурсоснабжающая организация.
Сегодняшние мероприятия ООО «Томскводоканал» по замене источников воды для нужд горячего водоснабжения не приведут к изменениям в схеме водоснабжения – она останется закрытой, а отвечать за ее работу будут по-прежнему два поставщика. Однако вода из «горячего крана» теперь будет бежать та же, что и из холодного – подземная или артезианская.
Необходимость в смене источника горячего водоснабжения вызвана изменениями в российском законодательстве о санитарно-защитных зонах. Требования к качеству горячего водоснабжения предъявляются как к питьевой воде с 2001 года. Однако зоны санитарной охраны для реки не менялись долгие годы.
«Установить новые границы санитарных зон для реки фактически невозможно. Она должна переместиться с 20 на 200 километров вверх по течению Томи и «уйти» в Кемеровскую область на почти 170 километров. При этом законодателем не определен механизм утверждения зон на территории смежных субъектов или областей. Наличие лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения на использование воды из Томи для горячего водоснабжения требований о смене границ не снимает», – отмечает главный технолог ООО «Томскводоканал» Любовь Герб.
Подготовка для проведения серии переключений велась специалистами «Томскводоканала» более года. Завершающим этапом станут работы по присоединению микрорайонов к новому, но уже знакомому источнику водоснабжения через специально построенные перемычки.
«Мы одновременно прекратим подачу в систему речной воды и откроем путь для воды подземной. При этом жители не должны почувствовать снижения давления или других проблем с водоснабжением в своих квартирах», - пояснил главный инженер предприятия Игорь Мажейкин.