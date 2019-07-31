Томич убил знакомого, расчленил его тело и закопал в лесу

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи раскрыли убийство мужчины, числящегося пропавшим без вести, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Убийство произошло в апреле 2019 года. По предварительным данным, 37-летний томич, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил своего знакомого топором по голове. Причиной этого стали «личные неприязненные отношения».

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Пытаясь скрыть следы преступления мужчина расчленил тело погибшего и вместе со своей женой вывез в пакетах в лесной массив в районе 25 км трассы Томск-Самусь. Здесь он закопал останки.

При предъявлении обвинения подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте. При осмотре места происшествия следователи обнаружили останки погибшего. Подозреваемый находится под стражей.

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