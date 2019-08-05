В Томске УАЗ сбил пешехода и врезался в иномарку
31 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 30 июля, в Томске произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 21.27 на ул.Клюева, 26. Здесь под колеса UAZ Patriot попал пешеход. После наезда автомобиль продолжил движение и столкнулся с попутным Toyota Camry.
По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в 40 метрах от регулируемого перехода. В результате происшествия с травмами он доставлен в медицинское учреждение.
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