В Томске УАЗ сбил пешехода и врезался в иномарку

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 30 июля, в Томске произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.27 на ул.Клюева, 26. Здесь под колеса UAZ Patriot попал пешеход. После наезда автомобиль продолжил движение и столкнулся с попутным Toyota Camry.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в 40 метрах от регулируемого перехода. В результате происшествия с травмами он доставлен в медицинское учреждение.

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