В Томске завершается ремонт трамвайных путей на Советcкой

На улице Советской в Томске выполнена большая часть работ по ремонту трамвайных путей. Специалисты готовят к запуску линию, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас идет тестирование трамвайных путей, ООО «Горсети» проводят на данном участке регулировку контактной сети.

Ремонтные работы на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова выполняет подрядная организация – компания «ТрансСервис». В ходе работ специалисты заменили более трех тысяч шпал на износостойкие, пропитанные специальным сертифицированным составом, и отремонтировали 2106 м одиночного пути, выполнили работы по выравниванию рельсового пути и рельсо-шпальной решетки.

Также в рамках комплексного ремонта подрядные организации департамента дорожной деятельности и благоустройства переоборудовали трамвайные переезды и переходы. Был заменен асфальт на трамвайном переезде на перекрестке ул. Советской и пр. Фрунзе, а также уложена новая плитка в межрельсовом пространстве на пешеходных переходах возле Городского сада.

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