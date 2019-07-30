На днях томичей ждут грозы и град

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня и завтра, 30–31 июля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску ожидаются дожди, грозы, возможен град, усиление ветра 10-15 м/с, с порывами 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения. В ветреную погоду не рекомендуется находиться вблизи возле деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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