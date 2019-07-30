Ремонт дорог в Томске закончен на 81%

30 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Ремонт томских магистралей выполнен на 81%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на представителя департамента дорожной деятельности и благоустройства.

«Томская строительная компания» заканчивает укладку верхнего слоя асфальтового покрытия по Иркутскому тракту: спецтехника компании асфальтирует заезды и парковки вдоль улицы. Во вторник было заасфальтировано 2400 м. кв. территории. «Кузбассдорстрой» заканчивает работу по установке бордюров и колодцев на ул.Смирнова. Компания «Братство» работает по ул.Мичурина: здесь ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальта. Помимо этого продолжаются работы по ремонту проспекта Ленина. Мэр Иван Кляйн сегодня дал поручение в ходе ремонта дорожного полотна и тротуаров на центральном городском проспекте также привести в нормативное состояние газоны и создать дополнительные элементы озеленения.

В сообщении отмечается, что всего в 2019 году в Томске отремонтируют 500 тысяч кв. м дорог и 30 тысяч кв. м тротуаров. На эту работу будет направлено порядка 600 млн рублей из бюджетов разного уровня.

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