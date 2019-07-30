В Томске открывается выставка подлинников Сальвадора Дали

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2019 // Фото: Artmuseumtomsk.ru

В четверг, 1 августа, в Томском областном художественном музее (пер.Нахановича, 3) откроется масштабная выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм — это Я».

Как сообщается на сайте музея, посетители смогут увидеть оригиналы картин «Песнь песней царя Соломона», «Треуголка», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Дон Кихот Ламанчский», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», «Озорные сны Пантагрюэля», «Капричос Гойи». Всего более 100 картин гения сюрреализма, а также оригинальные фотографии художника.

Также в томский музей прибудут две стеклянные скульптуры Дали – «Рыба Мальбранша» и «Истерическая Венера Милосская». А еще зрители увидят «Живые сны» великого художника: его работы «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение. Еще одним сюрпризом для посетителей будет возможность сделать фото на знаменитом диване в форме губ.

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