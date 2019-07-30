Томские работодатели получают доплату за стажировки выпускников

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

В этом году 175 выпускников высших и средних учебных заведений пройдут стажировку в компаниях и организациях Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, департамент труда и занятости в течение трех месяцев возмещает работодателям затраты на заработную плату стажеров — на одного человека 7800 рублей в месяц и страховые взносы. Если работодатель самостоятельно подобрал стажеров, он также может подать заявку на выплату в центр занятости.

Программа государственной поддержки выпускников реализуется в Томской области 10 лет. Она позволяет молодым работникам приобрести практический опыт под руководством опытных наставников и закрепиться на рабочих местах. Участниками программы могут стать выпускники техникумов, колледжей и вузов, для этого им нужно обратиться в центр занятости по месту жительства.

В 2018 году 25 выпускников прошли стажировку в компаниях «Эксилл», «КонтинентЪ - Мастер», «Сибирские коммунальные услуги», «Водовод», «УК «Взлет М» и др., из них 15 человек трудоустроились в этих же организациях на постоянное место.

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