Росприроднадзор одобрил томскую технологию очистки донных отложений водоемов от нефти

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2019 // Фото: Tsu.ru

Росприроднадзор выдал положительное заключение на технологию «Аэрощуп» для очистки донных отложений водоемов от нефти, созданную учеными Томского государственного университета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Согласно оценке экспертов Росприроднадзора, метод, разработанный биологами, не только экологичен, но и отличается высокой эффективностью. Прохождение госэкспертизы открывает технологии „зеленый свет“ для ее использования на территории нефтедобывающих регионов. Применение нового инструмента планируется в первую очередь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где добывается половина российской нефти», — говорится в сообщении.

Эксперты провели оценку технологии по множеству гидрохимических, микробиологических и гидробиологических показателей (исследования планктона, бентоса, ихтиофауны). Применение «Аэрощупа» позволяет сократить концентрацию нефти в водоеме в 50 раз.

Пресс-служба отмечает, что российское природоохранное законодательство значительно ужесточилось, в связи с этим недропользователи будут вынуждены направить усилия на очистку водоемов от нефти.

«Так, например, правительство ХМАО утвердило нормативы содержания нефти и нефтепродуктов после проведения очистки донных отложений водоемов. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. К этому времени компаниям необходимо провести инвентаризацию водных объектов, разработать программы по их очистке и реабилитации. Поэтому планируется, что в первую очередь „Аэрощуп“ будет задействован на территории ХМАО», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в отличие от всех имеющихся на сегодняшний день способов, технология «Аэрощупа» позволяет производить очистку без применения химических препаратов и выемки грунта — она основана исключительно на методе флотации: устройство собирает нефть со дна за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к границе воздуха и жидкости. При этом для проведения очистных работ на большом объекте достаточно команды из пяти человек.

Ранее испытания «Аэрощупа» проходили в Заполярье на озере Щучье республики Коми, где 20 лет назад произошла одна из крупнейших аварий, в результате которой в почву и водоемы попало около 200 тыс. тонн нефти. В ходе очистки биологи ТГУ подняли со дна водоема 157 тонн нефти, после чего экосистема водоема начала восстанавливаться.

Кроме того, биологи ТГУ по договору с АО «Самотлорнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») очистили загрязненные нефтепродуктами донные отложения на озере в Нижневартовском районе ХМАО.

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.

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