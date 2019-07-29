Росприроднадзор одобрил томскую технологию очистки донных отложений водоемов от нефти
Росприроднадзор выдал положительное заключение на технологию «Аэрощуп» для очистки донных отложений водоемов от нефти, созданную учеными Томского государственного университета, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Согласно оценке экспертов Росприроднадзора, метод, разработанный биологами, не только экологичен, но и отличается высокой эффективностью. Прохождение госэкспертизы открывает технологии „зеленый свет“ для ее использования на территории нефтедобывающих регионов. Применение нового инструмента планируется в первую очередь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где добывается половина российской нефти», — говорится в сообщении.
Эксперты провели оценку технологии по множеству гидрохимических, микробиологических и гидробиологических показателей (исследования планктона, бентоса, ихтиофауны). Применение «Аэрощупа» позволяет сократить концентрацию нефти в водоеме в 50 раз.
Пресс-служба отмечает, что российское природоохранное законодательство значительно ужесточилось, в связи с этим недропользователи будут вынуждены направить усилия на очистку водоемов от нефти.
«Так, например, правительство ХМАО утвердило нормативы содержания нефти и нефтепродуктов после проведения очистки донных отложений водоемов. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. К этому времени компаниям необходимо провести инвентаризацию водных объектов, разработать программы по их очистке и реабилитации. Поэтому планируется, что в первую очередь „Аэрощуп“ будет задействован на территории ХМАО», — говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, в отличие от всех имеющихся на сегодняшний день способов, технология «Аэрощупа» позволяет производить очистку без применения химических препаратов и выемки грунта — она основана исключительно на методе флотации: устройство собирает нефть со дна за счет молекулярного прилипания нефтяных углеводородов к границе воздуха и жидкости. При этом для проведения очистных работ на большом объекте достаточно команды из пяти человек.
Ранее испытания «Аэрощупа» проходили в Заполярье на озере Щучье республики Коми, где 20 лет назад произошла одна из крупнейших аварий, в результате которой в почву и водоемы попало около 200 тыс. тонн нефти. В ходе очистки биологи ТГУ подняли со дна водоема 157 тонн нефти, после чего экосистема водоема начала восстанавливаться.
Кроме того, биологи ТГУ по договору с АО «Самотлорнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») очистили загрязненные нефтепродуктами донные отложения на озере в Нижневартовском районе ХМАО.
ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив прошлогоднюю позицию.