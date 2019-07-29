Мурашов Центр провел в Томске семинар для юных реставраторов (ФОТО)

29 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мурашов Центр

В Томске кураторы Мурашов Центра вместе с Александром Беликовым, предпринимателем, взявшим на восстановление «Дом за рубль», встретили группу из 20 ребят футбольного клуба «Юниор» на Пушкина, 24.

Как сообщают организаторы, в самом начале познавательной экскурсии по историческому дому 1899 года постройки хозяин Александр Беликов угостил детей мороженым в соседнем киоске на Белом озере, а затем пригласил познакомиться с реставрацией здания. Сейчас дом на Пушкина, 24, некогда пострадавший от пожара и влаги, практически полностью отремонтирован.

В завершении знакомства с «домом за рубль» ребята отправились на познавательную экскурсию по Томску вместе с Еленой Ерофеевой. Опытный экскурсовод провела футболистов по улице Бакунина, через реку Ушайка к дому на Крылова, 5, фасад которого восстанавливают волонтеры проекта «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе».

На Крылова, 5 Никита Кирсанов, председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска, показал детям разные инструменты, необходимые для проведения реставрационных работ, рассказал о техниках и методах восстановления деревянных зданий. Практически каждый мальчик из футбольного клуба попробовал сам очищать старые доски с помощью щёток и шлифовальной машинки.

В 2019 году компания «Газпромнефть-Восток» поддержала проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» и назвала его лучшим социальным проектом на территории Томской области.

Фото: Мурашов Центр

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