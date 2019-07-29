Три лесных пожара ликвидировали в Томской области за выходные

29 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшие выходные на территории Томской области произошло три лесных пожара. Их общая площадь составила 3,8 гектара, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В течение первых суток огонь ликвидирован в Тимирязевском (одно возгорание) и Верхнекетском (два пожара) лесничествах.

Сейчас на территории Томской области сохраняется низкий класс пожарной опасности (его показатель составляет 2,1 балла из пяти), действующих лесных пожаров нет.

Томские авиапожарные продолжают борьбу со стихией в соседнем регионе: в рамках межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований 50 сотрудников авиаотделений Томской области участвуют в тушении пожаров в Красноярском крае.

В Томской области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 109 лесных пожаров, на общей площади 1290,29 га средней площади одного возгорания 11,8 га. Большая часть из них произошла в Томском (23), Верхнекетском (21) и Первомайском (19) районах.

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