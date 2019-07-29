«Томь» в домашнем матче обыграла ивановский «Текстильщик»

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 28 июля, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 5-го тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ 2019-2020, в рамках которого «Томь» встречала ФК «Текстильщик», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 36-й минуте матча открыл Павел Киреенко, пробив из-за пределов штрафной. Позже, на 64-й минуте он оформил дубль, получив мяч за спинами защитников и переиграв вратаря. Через 6 минут гости начали отыгрываться. Евгений Маричев поразил ворота хозяев поля точным ударом из-за штрафной.

В результате встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Томи». Следующий матч томский клуб проведет 3 августа на домашнем поле, где встретится с красноярским «Енисеем».

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