В Томской области массово гибнут пчелы

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2019 // Фото: Рixabay.com

От пчеловодов Зырянского, Томского, Шегарского и других районов поступают сообщения о массовой гибели пчел, пишет ИА "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Томской области.

"Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней", - сказал врио руководителя управления Вадим Чиркин.

При этом он отметил, что действующей государственной структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов на территории РФ, в настоящее время нет. "Ранее, до 2011 года, Россельхознадзор обладал такими полномочиями", - напомнил он.

По словам врио руководителя управления Россельхознадзора, ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. "Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами", - сказал Чиркин.

"В то же время однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел может возникнуть и по иным обстоятельствам - например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов", - заметил глава томского управления Россельхознадзора.

Он рекомендовал пасечникам в случае гибели пчел обратиться к специалистам государственной ветеринарной службы по месту жительства, которые отберут необходимый материал для исследования.

С начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае и других регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. По данным Российского национального союза пчеловодов, гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России. Возможной причиной массовой гибели пчел называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

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