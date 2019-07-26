В Томске пройдет геоквест для семей с детьми

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В эту субботу в Томске состоится семейный геоквест - первое мероприятие Семейного марафона событий «В каникулы с ребёнком», сообщает пресс-служба городской администрации.

Геоквест начнется в 15.00 на Ново-Соборной площади и будет проходить в течение пяти часов. Мероприятие посвящено изучению истории города, знанию географии и направлено на развитие навыков общения, творчества, командного духа семьи и повышению культуры.

К участию в Геоквесте приглашаются семьи с детьми (команды до 10 человек). Им необходимо придумать название команды, определить капитана, и иметь при себе мобильный телефон с фотокамерой и мессенджером WhatsApp. На месте старта (площадь Ново-Соборная) команды получат карту местности, где будут в форме загадок зашифрованы места, которые нужно обязательно посетить. Перемещаться по

определенным точкам можно пешком, на личном или общественном транспорте. В ходе посещения нужно будет сделать фото всей команды на фоне загаданного объекта и отправить фотографии через мобильное приложение координатору маршрута, либо представить все фото на финише. Жюри оценит правильность выполнения заданий и определит победителей, которые получат грамоты и ценные подарки.

Регистрация команд - с 15.00 до 15.30 (необходимо прибыть за 15 минут до регистрации). Мероприятие длится с 15.45 до 18.45. С 18.45 до 19. 30 – оценка результатов участников. С 19.30 до 20.00 – подведение итогов и вручение призов.

Семейный марафон событий «В каникулы с ребёнком» продлится с 27 июля и до конца августа. Ее организатор - инициативная группа «Совет отцов Томска». По информации организаторов, марафон будет включать в себя различные мероприятия – игры, семейные квесты, поход. Активисты призывают родителей в дни каникул активно провести время с детьми и принять участие в марафоне.

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