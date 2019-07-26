В шкафу возле «Научки» найден книжный раритет

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского государственного университета

Биологи ТГУ обнаружили книгу известного исследователя Бориса Токина с авторской подписью, адресованной его ученице, сообщает пресс-служба вуза.

Раритет находился в общественном книжном шкафу, куда горожане приносят ненужные им книги. Скорее всего, прежнему обладателю она досталась случайно, и человек попросту не знал, что авторство и автограф на книге принадлежат легендарному ученому, чьи исследования в годы Великой Отечественной войны спасли многих солдат.

— Мы с коллегой нашли в шкафу книгу «Фитонциды. Губители микробов». Она была издана в 1951 году. Мы знаем её еще со студенческих лет и просто обомлели, обнаружив на первой странице дружескую подпись, оставленную автором Борисом Токиным, — рассказывает доцент кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Светлана Михайлова. — На первой странице книги чернилами выведено «Милой Тоне Коваленок — ученице, другу, человеку — на добрую память от Б. Токина». Надпись сделана 8 марта 1952 года. Очевидно, что это был подарок к Женскому дню.

Борис Петрович Токин был одним из самых известных биологов страны. Выпускник 1 Медицинского университета приехал в Томск в 1930-е годы. Он был назначен ректором ТГУ, но пробыл им недолго. В 1938-м Токина репрессировали. В застенках он провел почти год, после чего был освобожден и реабилитирован. В 1941 году Борис Токин возглавил Томский комитет ученых, на первом же собрании он обратился к коллегам с речью, в которой призвал «безжалостно исключить из планов исследований те темы, которые не имеют отношения к обороне, не имеют значения для промышленности, транспорта, сельского хозяйства».

Ещё до начала Великой Отечественной войны Борис Петрович начал исследования, которые впоследствии спасли жизнь многим раненым. В 1948 году за научный труд «Фитонциды» он был удостоен Сталинской премии, получить которую можно было только за выдающиеся достижения.

В ходе исследований Борис Токин получил данные об антибактериальных свойствах целого ряда растений. В условиях нехватки лекарств для лечения инфицированных ран и кишечных заболеваний он рекомендовал использовать водные растворы тканевых соков лука и чеснока, водную настойку их чешуй либо кашицу из мякоти этих растений. Токин утверждал, что под воздействием фитонцидов гибнут не только бактерии, но и микроскопические грибы и простейшие. Это предложение широко использовалось в госпиталях и оказалось очень эффективным.

— Борис Токин смотрел далеко вперёд. Ещё до начала войны он начал проводить исследования, которые сейчас приобретают всё большую популярность в мире, — говорит Светлана Михайлова. — В конце 30-х гг. Борис Петрович приступил к изучению аллелопатических свойств растений — их способности синтезировать разные группы биологически активных веществ и выделять их в окружающую среду. Тем самым растения могут стимулировать либо тормозить развитие живых организмов. Сейчас на основе этих свойств создают биологические средства защиты (биогербициды и биоинсектициды). К сожалению, из-за начала войны эти исследования пришлось прекратить.

Теперь, по прошествии многих лет начинания Бориса Токина продолжают учёные Биологического института. Они проводят исследования, результаты которых позволят разрабатывать новые экологичные подходы для защиты растений. Раритет, найденный в Общественном книжном шкафу, биологи решили оставить на кафедре, где он будет в постоянном доступе для студентов.

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