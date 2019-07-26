IT-программа трех томских вузов станет «пилотом» Большого университета

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В следующем учебном году в Томске начнется реализация единой образовательной программы в области IT, которую запустят совместно ТГУ, ТПУ и ТУСУР, сообщает пресс-слуба Томского госуниверситета.

Решение о запуске было принято на образовательном интенсиве «Остров 10-22», который проходил в Сколтехе. Программа по IT станет «пилотом» для отработки механизмов по созданию и управлению «Большим университетом» Томска.

— У команды, которая сложилась на «Острове», была задача продемонстрировать, что мы можем играть в игру под названием «Кооперативная конкуренция»: это когда на внешнем рынке мы выступаем в кооперации, а внутри оставляем конкурентную среду, чтобы работать качественно, — рассказал проректор ТГУ по цифровой трансформации Олег Змеев на пресс-конференции РИА Томск. — В качестве одного из пилотов, которые мы договорились запускать, выступил центр подготовки айтишников мирового класса. Администрация Томской области обещала, что подыщет нам инфраструктурные решения для размещения такой школы. Прототип этого проекта — школу HITs — мы представляли на «Острове» в качестве кейса.

На примере совместного межвузовского IT-модуля будут отрабатываться формы кооперации вузов и способы управления образовательной программой, которые в дальнейшем могут быть переложены на «Большой университет». Подобных пилотных программ планируется несколько, все они будут разрабатываться на стратегических сессиях в течение ближайшего года.

Значимость запуска проектов по развитию образовательной, исследовательской составляющих и по совершенствованию системы управления вузами на «Острове» подчеркнул и министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. По его словам, без серьезной модернизации образовательных программ, без серьезной настройки исследовательских проектов достаточно трудно обеспечить достижение достаточно амбициозных целей национальных приоритетов.

Напомним, на «Острове» ТГУ был единственным вузом, команда которого не только прокачивала свои навыки, но и выступала в качестве преподавателей. 11 сотрудников обучались, еще 10 проводили мастер-классы и представляли кейсы вуза, связанные с подготовкой кадров для цифровой экономики.

Кроме того, ректор ТГУ Эдуард Галажинский выступил с визионерской лекцией «Большой Томск: будущее классического университета в цифровой экономике».

— Я делился управленческой рефлексией по поводу трансформации классического университета в экономике знаний и дал свою версию ответа, что такое «Большой Томск» — он большой не в плане населения и агломерации, а в плане цифровых границ, логики экосистемы и тех инструментов, которые мы используем сегодня для повышения конкурентоспособности научно-образовательного комплекса, — объяснил Эдуард Галажинский.

Посмотреть лекцию можно на youtube-канале Университета НТИ 20.35.

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