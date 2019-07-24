В Томске пройдет первый исторический квиз на теплоходе

24 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 27 июля, томичей приглашают на прогулку на теплоходе «Москва-191» по Томи, во время которой состоится квиз по истории Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме интеллектуальной игры под названием «Квиз в иллюминаторе», участников ожидает саксофонный концерт Александра Туранова, фокусы от цирковой труппы «Каламбур», танцы от студии

«Трайберика», мастер-класс от Ольги Мужиповой по изготовлению волшебного сувенира и дискотека.



Отправление в 18:30. Зарегистрировать свою команду можно на странице мероприятия.

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