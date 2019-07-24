В Томске разработают программу по моделированию состава материалов для 3D-печати

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские ученые ищут партнеров по разработке программы моделирования порошков для 3D-печати под конкретные технические условия, сообщат Региональный инновационный портал.

Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) при поддержке гранта Фонда содействия инновациям разработали математическую базу для моделирования физико-химических явлений в условиях 3D-печати. Программный продукт позволит анализировать и прогнозировать состав и свойства материалов, получаемых в аддитивных технологиях, где применяется лазерный или электронный луч. В отличие от уже существующих программных пакетов, приложение учитывает технологические условия, нестационарность процессов, эволюцию пористости и химические аспекты синтеза.

«Математическая модель включает в себя комплекс уравнений, которые описывают синтез изделий из порошка, — рассказала главный научный сотрудник ИФПМ СО РАН, заведующая лабораторией «Моделирование технологических процессов» ТПУ Анна Князева. — В качестве входных данных используем условия конкретной технологии, условия инициирования реакций в смеси, состав и свойства исходных порошков. Далее работают алгоритмы, и на выходе мы получаем готовый состав».

Для адаптации программного продукта под конкретные условия нужно разработать интерфейс программы и доработать ее под определенные технические параметры.

«Для настройки приложения нужен партнер, чтобы работать над программой под конкретные технологии. Универсальные программы обладают меньшими возможностями», — пояснила Анна Князева.

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