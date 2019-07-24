На вокзале Томск-1 появился детский уголок

24 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Маша Аникина

На вокзалах Томск-1 и Тайга открыли детские уголки, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

В залах ожидания на мягких покрытиях установлены детские столики и стулья, для детей – наборы для рисования и настольные игры, для взрослых – скамейки. Детские уголки функционируют бесплатно и без огриначения во времени.

Ранее кузбасские железнодорожники оборудовали детскую игровую комнату на вокзале Новокузнецк, а детскими уголками были оснащены вокзалы Белово, Ленинск-Кузнецкий-1, Топки и Прокопьевск.

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