Томский губернатор и глава «СИБУРа» подписали соглашение о сотрудничестве

23 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали соглашение о сотрудничестве на 2019–2021 годы. Подписание состоялось в офисе нефтехимического холдинга в Москве.

При поддержке СИБУРа до конца 2019 года в Томской области будут реализованы 17 социальных проектов, в том числе в сфере науки и образования. В частности, компания выделит средства на приобретение лабораторного оборудования и оборудования для 3D-моделирования и прототипирования.

СИБУР окажет помощь социальным проектам по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми заболеваниями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В том числе, поможет в проведении благотворительного турнира по стритболу на кубок бронзового призера Олимпиады-2012 Александра Кауна, в организации работы ресурсного кабинета для оказания постоянной психологической и информационной поддержки семьям, воспитывающих детей с нарушенным слухом.

Часть средств компания инвестирует в реализацию проектов, нацеленных на развитие культуры в регионе, среди которых — поддержка юниор-лиги КВН Томской области, а также развитие детско-юношеского спорта в Томской области (установка турниковых комплексов на территории детско-юношеской спортивной школы «Кедр» и на территории ТОС «Иркутский», проведение мероприятий в целях популяризации здорового образа жизни, таких как экстремальный забег «Стальной характер»). Проекты выбраны в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

«Томская область и крупнейшая российская нефтехимическая компания вместе работают давно и успешно. СИБУР — один из стратегических партнеров нашего региона, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Нас объединяет стремление развивать высокотехнологичный инновационный бизнес, интегрировать потенциал науки и производства для того, чтобы завоевать свое место под солнцем в новой технологической революции. И, как главу региона, меня радует, что при решении глобальных бизнес-задач компания не забывает об интересах людей, делая их жизнь комфортнее и счастливее».

«С момента запуска компанией программы „Формула хороших дел“ более 50 социальных проектов было реализовано в регионе. Все они интересные и яркие, прежде всего потому, что направлены на объединение жителей вокруг общечеловеческих ценностей и стимулирование позитивных изменений. Многие связаны со здоровым образом жизни, потому что большое желание СИБУРа — сделать его еще более доступным для всех», — отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

В рамках реализации Стратегии научно-технологичесого развития России Сергей Жвачкин и Дмитрий Конов договорились усилить взаимодействие в работе кросс-индустриального центра совместных технологических разработок Томской области.

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