Томская дзюдоистка взяла бронзу Кубка Европы среди юниоров

23 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Воспитанница спортивного клуба «Сибирь» Александра Аскарова представляла Томскую область на Кубке Европы, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Соревнования проходили в Праге и собрали более 400 спортсменов из 39 стран. Томская дзюдоистка выступала в весовой категории до 70 кг, за победу в этой группе боролись 26 спортсменов.

В трех из четырех поединков Александра была сильнее своих соперниц из Германии и Белоруссии. Бронзовую медаль она выиграла, победив соотечественницу из Северной Осетии.

По итогам Кубка Европы сборная России стала первой в общекомандном зачете, завоевав 15 медалей: три золотых, две серебряных и десять бронзовых.

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