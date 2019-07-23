На стадионе «Кедр» в Томск монтируют спортивные комплексы

23 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Этим летом на стадионе «Кедр» в Октябрьском районе будет обустроена площадка и установлен комплекс для занятий воркаутом, сообщает пресс-служба администрации города. ДЮСШ «Кедр» стала победителем грантового конкурса СИБУРа «Формула хороших дел» и получила на эти цели 591 тыс. руб.

Также на территории стадиона планируется установка комплекса тренажеров с навесом для маломобильных групп населения. На эти цели будет выделен 1 млн руб. из городского бюджета.

Также проходит ремонт в помещениях ДЮСШ «Кедр»: замена пола в малом спортивном зале, укладка кафельной плитки в душевых и ремонт кровли.

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