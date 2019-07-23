Жительница Томской области перевела себе 130 тысяч рублей с карты знакомого

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Жительница Парабельского района похитила у своего знакомого 130 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Ранее не судимая женщина 1970 года рождения, используя банковскую карту своего знакомого, посредством перевода похитила с нее денежные средства. Ее личность была установлена сотрудниками полиции, возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ — «Самоуправство».

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