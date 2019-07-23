В Томске проходит «День поля»

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2019 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 23 июля, начал свою работу межрегиональный агрофорум «День поля – 2019», сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Первое мероприятие - демонстрационный показ посадок картофеля сортов селекции Германского семенного альянса и Кемеровского НИИ сельского хозяйства на полях хозяйства «Колпаков» в селе Батурино. Затем состоится семинар «Инновационные технологии производства картофеля. Перспективные сорта картофеля для Томской области».

Программа форума рассчитана до 26 июля. К участию в нем приглашены более трехсот специалистов управлений АПК, агрономы, селекционеры, руководители сельхозпредприятий, главы фермерских хозяйств, ученые и более 40 экспертов из 13 регионов России, а также Казахстана, Германии и Франции. Основная тема агрофорума – 2019 — селекция в растениеводстве.

В рамках форума аграрии обменяются опытом применения инновационных технологий выращивания картофеля и рапса, посетят завод по переработке рапса, участки государственных сортоиспытаний и агротехнологическую выставку, побывают на демонстрационных площадках, где выращиваются экспериментальные селекционные сорта льна, сои, подсолнечника, кукурузы, яровой пшеницы, овса, ячменя и многолетних трав.

Завершит День поля – 2019 совещание на тему развития селекции и семеноводства в Сибири с участием представителей Минсельхоза и Минобрнауки РФ, замгубернаторов сибирских регионов, представителей отраслевых НИИ и вузов.

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