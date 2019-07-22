«Ростелеком» провел интернет в два села Шегарского района Томской области

22 июля 2019 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» подключил к интернету два населенных пункта области: села Баткат и Трубачево Шегарского района. Ранее для местных жителей не был доступен проводной интернет. «Ростелеком» построил 28 километров волоконно-оптических линии связи до этих сел и смонтировал оборудование, которое позволяет предоставлять услуги широкополосного доступа в сеть на скорости до 8 Мбит/сек.

«На текущий момент Томская область покрыта интернетом «Ростелекома» на 44%. Мы продолжаем работу по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в области, и с каждым завершенным проектом цифровой разрыв между населением города и области сокращается», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Порядка двух тысяч человек, проживающих в Баткате и Трубачево, теперь могут при помощи интернета получать государственные услуги в электронном виде, пользоваться онлайн-банкингом или искать полезную информацию в мировой сети. Также для жителей доступно к подключению интерактивное телевидение.

В числе интеллектуальных сервисов услуги «Интерактивное ТВ» «Ростелекома» входит: электронная программа телепередач, функции паузы, записи и перемотки телеэфира, сервис «Видеопрокат», «Караоке», а также «Родительский контроль» для ограничения доступа детей к взрослому контенту. Абонентам доступно свыше 200 каналов в цифровом качестве.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.



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