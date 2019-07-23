Фестиваль деревянного зодчества пройдет в День томича

23 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

8 сентября в Томске состоится Фестиваль деревянного зодчества, приуроченный к 415-летию города, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане станут участниками экскурсий по исторической части города, увидят реконструкцию быта томичей прошлых веков и узнают, какие знаковые персоны жили в деревянных домах, ныне ставших памятниками Томска. Также на ул. Дзержинского пройдут выставки работ томских художников и занятия в рамках проекта «Томский пленэр». Также для гостей мероприятия пройдут лекции о сохранении деревянного зодчества.

В ходе фестиваля продолжатся и работы по восстановлению исторических зданий. Одним из направлений станет конкурс волонтерских проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, представляющих историко-архитектурную ценность. Речь идет о мероприятиях по ремонту фасадов, а также восстановлению исторических ограждений и ворот зданий, обладающих историко-архитектурной ценностью.

На сегодняшний день для работы волонтеров выбраны дома по ул. Крылова, 5, ул. Гагарина, 22 и ул. Дзержинского, 16, 18 и 22.

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